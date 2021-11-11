США сохранят санкции против России пока Украина не вернет Крым
США сохранят санкции против России до восстановления территориальной целостности Украины
США сохранят антироссийские санкции до момента восстановления территориальной целостности Украины. Об этом сказано в американо-украинской хартии о двустороннем «стратегическом партнерстве».
Принятый США и Украиной документ опубликовали после переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Хартию обнародовал на своем сайте Госдепартамент США.
Согласно документу, Вашингтон собирается сохранить санкции против России и применять «другие надлежащие меры до восстановления территориальной целостности Украины». В тексте подчеркивается, что речь идет о международно признанных границах страны.
«США никогда не признают попытку России аннексировать Крым и подтверждают свою полную поддержку международных усилий, <…> направленных на переговоры о дипломатическом урегулировании возглавляемого Россией вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях Украины», — заявили авторы хартии.
В документе отметили, что американская сторона поддерживает право Украины самостоятельно выбирать внешнеполитический курс. В том числе это относится к желанию властей страны вступить в НАТО.