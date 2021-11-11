США сохранят санкции против России пока Украина не вернет Крым

США сохранят антироссийские санкции до момента восстановления территориальной целостности Украины. Об этом сказано в американо-украинской хартии о двустороннем «стратегическом партнерстве».

Принятый США и Украиной документ опубликовали после переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Хартию обнародовал на своем сайте Госдепартамент США.

Согласно документу, Вашингтон собирается сохранить санкции против России и применять «другие надлежащие меры до восстановления территориальной целостности Украины». В тексте подчеркивается, что речь идет о международно признанных границах страны.

«США никогда не признают попытку России аннексировать Крым и подтверждают свою полную поддержку международных усилий, <…> направленных на переговоры о дипломатическом урегулировании возглавляемого Россией вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях Украины», — заявили авторы хартии.

В документе отметили, что американская сторона поддерживает право Украины самостоятельно выбирать внешнеполитический курс. В том числе это относится к желанию властей страны вступить в НАТО.