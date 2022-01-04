Власти США сохраняют ядерное оружие, чтобы обеспечивать мировую стабильность. Об этом заявил представитель Государственного департамента страны.

«Мы не сохраняем ядерное оружие, чтобы сражаться и побеждать в войнах. Оно у нас есть для сохранения мира и стабильности в мире», — привело слова представителя Госдепа издание Politico.

Дипломат отметил, что другие страны могут решить применить силу или начнут угрожать ядерным ударом. Такие действия могут подорвать ценности, безопасность и суверенитет как самих США, так и союзников страны.

Согласно данным газеты, американские власти могут обнародовать обновленную ядерную доктрину США уже в этом месяце. Причем в начале 2021 года администрация президента США Джо Байдена хотела ограничить ядерный арсенал страны.

«Но растущая гонка вооружений с Китаем и Россией может свести на нет эти планы», — заявили авторы статьи.

Ранее Россия, США, Китай, Великобритания, Франция приняли совместное заявление о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений