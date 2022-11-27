Важное 27 ноября 2022, 14:38 США сочли виноватыми в отсутствии переговоров между Россией и Украиной Лукашенко: США не позволяют Украине сесть за стол переговоров с Россией

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Переговорный процесс между Россией и Украиной не возобновился, поскольку США препятствуют диалогу. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Если вы имеете в виду руководство Украины, то абсолютно точно ему не дают [вернуться к переговорам с Россией]», — подчеркнул он.

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По словам Лукашенко, в Соединенных Штатах планируют «одним ударом положить Европу», а потом заняться Китаем. Подобраться к нему американцы хотят через Россию, «растоптав» ее.

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Россия и Украина приостановили переговоры весной. Российские власти не раз подчеркивали, что готовы возобновить диалог. Однако киевский режим с подачи США привык говорить ультиматумами, в том числе и с европейскими союзниками.

Недавно украинская делегация заявила о бойкоте работы Парламентской ассамблеи ОБСЕ, пока в ней представлена Россия. В Госдуме отметили, что это стало очередным подтверждением нежелания Украины идти на диалог.