США сочли укрепление рубля «искусственным»

В США заявили, что ЦБ и правительство РФ «искусственно накачивают» рубль. Белый дом выразил уверенность в эффективности антироссийских санкций.

Директор по коммуникациям американской администрации Кейт Бедингфилд заявила об этом на брифинге. Ее слова привело РИА «Новости».

«Мы видим искусственное накачивание рубля Центробанком и правительством РФ», — подчеркнула Бедингфилд.

В Белом доме, добавила она, убеждены в действенности введенных против России санкций. По словам чиновницы, в РФ началась «драматическая инфляция». Инвесторы, по мнению Бедингфилд, отказываются от вложений в экономику страны. Курс рубля она отказалась считать адекватным индикатором положения дел в экономической сфере России.

Рубль укрепляет свои позиции к доллару и евро больше недели. За март, по данным Мосбиржи, иностранная валюта подешевела более чем на 12%.