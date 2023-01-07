Мир 07 января 2023, 01:22 США сочли танки Abrams слишком сложными в эксплуатации для поставок Украине Пентагон: танки Abrams слишком сложны для украинских военных YouTube

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Украине нужны танки Abrams, но они являются слишком сложными в эксплуатации. Об этом заявила заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лаура Купер, написал ТАСС.

По словам представителя Пентагона, ВСУ нуждаются в танках Abrams, поэтому США в партнерстве с Нидерландами занимается переоснащением танков Т-72.

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«Они уже прибывают на поле боя. Но мы должны учитывать соображения содержания и обеспечения боеготовности в случае с танками. Abrams не только потребляют очень много горючего, но и довольно сложны в содержании», — объяснила она.

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Белый дом ранее объявил о новом пакете военной помощи Украине. Его общая сумма составила три миллиарда долларов. Новый транш также включает 225 миллионов долларов, которые пойдут на укрепление военного потенциала и модернизацию ВСУ.

В рамках пакета военной помощи Украина получит18 самоходных артиллерийских установок, 50 БМП Bradley, 100 бронетранспортеров М113, 500 противотанковых ракет и ракеты RIM-7 Sea Sparrow с радиолокационным наведением. Точное число ракет власти США не назвали.