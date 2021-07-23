Соединенные Штаты столкнулись бы с худшим для себя сценарием развития событий, если бы не отказались от введения санкций против компании-оператора «Северного потока — 2», а также если бы не пошли на сделку с Берлином. С таким заявлением выступил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

«Без отказа от санкций мы бы столкнулись с испорченными отношениями с Германией, потенциально не имели бы почти ничего или вообще ничего для защиты наших партнеров, в том числе Украины и Польши, а также других находящихся на первой линии стран НАТО и ЕС. Самый худший сценарий по всем направлениям», — приводит газета «Известия» слова Прайса, сказанные им на брифинге.

Достигнутые на днях договоренности между США и Германией, по словам официального представителя Госдепа, направлены как раз на предотвращение «худшего» развития событий.

К моменту, когда нынешняя администрация США пришла к власти, строительство газопровода было завершено на 90%, отметил Прайс. Потому власти США пришли к выводу, что санкции не остановили бы сооружение «Северного потока — 2», добавил официальный представитель Госдепа.

США, наконец, достигли договоренностей с Германией по «Северному потоку — 2». Соглашение позволяет России достроить газопровод без дополнительных санкций против его строителей. Штаты пошли на это, так как больше были не в состоянии влиять на ситуацию, уверены эксперты. На Украине заявили, что это соглашение не остановит украинскую сторону в борьбе против российского газопровода. У Киева, по словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, есть много вопросов к западным партнерам по поводу имплементации этого договора.