Мир 27 июня 2023, 07:31 США сочли преждевременным делать выводы о влиянии попытки мятежа в России на ход СВО Госдеп США: рано делать выводы о влиянии попытки мятежа ЧВК «Вагнер» на ход СВО Unsplash

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Пока рано оценивать, какое влияние окажут последние события вокруг российской частной военной компании «Вагнер» на ход спецоперации на Украине. Такое мнение высказал официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, сообщило РИА «Новости».

«На мой взгляд, пока слишком рано что-либо говорить применительно к данному вопросу», — сказал Миллер, ответив на соответствующий вопрос.

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По его словам, Штаты в данный момент не знают, где находится основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Представитель госдепа подчеркнул, что американские власти намерены добиваться его выдачи. США попытаются предъявить Пригожин обвинения, если он появится в стране, с которой у американской стороны действует соглашение об экстрадиции.

«Вагнеровцы» захватили штаб Южного военного округа в ночь на 25 июня в Ростове-на-Дону. Глава частной военной компании утверждал, что ВС России ударили по ее лагерям. Эти данные опровергли в ФСБ и Минобороны.

Следователи завели в отношении Пригожина уголовное дело. Путин счел действия мятежников авантюрой. Вечером 25 июня стало известно о том, что белорусский президент Александр Лукашенко по просьбе российского лидера провел переговоры с основателем ЧВК «Вагнер». Пригожин согласился увести бойцов в полевые лагеря.