15 августа 2023, 16:20
США собрались сорвать военно-техническое сотрудничество России и Вьетнама
Костюков: США планируют сорвать военно-техническое сотрудничество РФ и Вьетнама
США собираются помешать реализации военно-технического сотрудничества России и Вьетнама. Об этом предупредил начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков на XI Московской конференции по международной безопасности.
«Белый дом намерен сорвать планы по военно-техническому сотрудничеству между Россией и Вьетнамом», — заявил Костюков.
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Он добавил, что Соединенные Штаты намереваются создать сеть подконтрольных военно-политических альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщил RT. США хотят таким образом противодействовать тандему России и Китая, пояснил начальник ГУ Генштаба вооруженных сил.
Министр обороны Сергей Шойгу, тоже выступивший на Московской конференции по международной безопасности, отметил, что РФ продолжит укреплять сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Россию, Вьетнам, Мьянму, Монголию, Лаос, Индонезию и Бангладеш объединяет опыт борьбы против колониального господства, напомнил глава Минобороны.
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