США собрались потратить 350 тысяч долларов для «укрепления связей» с Болгарией | 360°

Мир 27 октября 2022, 09:12 США собрались потратить 350 тысяч долларов для «укрепления связей» с Болгарией Госдеп США решил выделить 350 тысяч долларов на гранты для «укрепления связей» с Болгарией РИА "Новости"

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Госдеп США намерен потратить до 350 тысяч долларов на инициативу по «укреплению связей» с народом Болгарии. Получателям этого гранта нужно будет сосредоточить усилия на укреплении верховенства права, чтобы продвигать демократические нормы в стране, сообщил RT.

В списке задач Госдепартамент также указал повышение медиаграмотности общественности Болгарии, повышение устойчивости к дезинформации и сохранение культурного наследия страны.

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Программа рассчитана в том числе на оказание влияния на органы власти и СМИ, бизнесменов, представителей аналитических центров, студентов, музыкантов и художников.

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Подрядчики должны реализовать проект максимум за год. Всего под эти цели отводят 30 грантов. Размер одного может варьироваться от 500 до 25 тысяч долларов. Общий объем бюджета составляет 350 тысяч долларов.

В начале года появлялись сообщения, что Госдеп намерен спонсировать инициативы для продвижения культуры и ценностей США в Сербии. Для этого ведомство собиралось выделить до 400 тысяч долларов.