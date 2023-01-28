Мир 28 января 2023, 19:37 США собрались поменять стратегию по поставкам оружия Украине NYT: США пришли к выводу о необходимости изменить стратегию по вооружению Украины Pxhere

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США и их союзники пришли к выводу о необходимости поменять стратегию по вооружению киевского режима. Об этом сообщили обозреватели Джулиан Барнс и Эрик Шмитт в материале для газеты The New York Times.

Аналитики из правительства Соединенных Штатов начали год с прогноза тупика как вероятного исхода украинского противостояния к 2023 году. Власти США обеспокоились тем, что России выгоден замороженный конфликт

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«США и их союзники в последние недели начали более серьезные дискуссии о том, как изменить динамику боевых действий в пользу Украины», — отметили журналисты.

По мнению обозревателей, большую часть прошлого года Россия и Украина сражались с помощью артиллерии и танков. Однако самым необходимым вооружением для украинских формирований они назвали быстроходные боевые бронированные машины.

В материале заверили, что на следующем этапе конфликта Вооруженные силы Украины будут целиться на линии окопов российских подразделений. Для этого важна скоординированная атака с обозначением целей со стороны пехоты, огнем танков и прикрытием артиллерии. Эти общевойсковые маневры входят в основу боевых операций и подготовки военных в американской армии, подчеркнули журналисты.

Аналитики исследовательского центра RAND Сorporation заявили, что затягивание конфликта на Украине невыгодно США. Эксперты рассказали о последствиях кризиса и назвали четыре шага для завершения противостояния.