20 июля 2023, 10:38
США собрались объявить о новом пакете помощи Украине на 400 млн долларов
CNN: США могут объявить об очередном пакете помощи Украине на 400 млн долларов
На этой неделе США могут объявить о новом пакете помощи Украине. По данным CNN, речь идет о сумме порядка 400 миллионов долларов, сообщил ТАСС.
Источник CNN пояснил, что в этот пакет войдут дополнительные ракеты для ЗРК малой и средней дальности NASAMS, систем ПВО Patriot и РСЗО HIMARS.
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Кроме того, в пакет включат ракетные комплексы Javelin и ПТРК TOW, артиллерийские снаряды, а также противотанковые и бронебойные вооружения.
Поставок кассетных боеприпасов в рамках этого пакета помощи не будет, добавил собеседник CNN.
Накануне, 19 июля, Пентагон подтвердил предоставление Украине помощи на 1,3 миллиарда долларов. Посол России в США Анатолий Антонов заметил, что Штатам не хватает смелости признать, что их планы о поражении России на поле боя терпят фиаско, поэтому американские власти продолжают снабжать киевский режим новыми вооружениями.
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