Мир 22 января 2024, 12:21 США собрали разрушительный компромат на Зеленского и выдвинули ему требования Нарышкин: у США есть разрушительный компромат на Зеленского Hannes P Albert/dpa/globallookpress

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Соединенные Штаты потребовали от президента Украины Владимира Зеленского уволить десятки высокопоставленных чиновников, угрожая опубликовать на него разрушительный компромат. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Его процитировало РИА «Новости».

«Американцы потребовали убрать под тем или иным предлогом с руководящих госпостов лиц, утративших доверие Белого дома. <…> В противном случае Вашингтон предаст гласности „убойное“ коррупционное досье в отношении представителей его окружения», — отметил Нарышкин.

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Он подчеркнул, что этот компромат может уничтожить Зеленского как президента, так что ему придется и дальше «плясать под дудку хозяев» в США.

Соединенные Штаты хотят создать на Украине «колониальную администрацию» из людей, прошедших обучение на Западе и «присягнувших американским интересам», также указал директор СВР. Его процитировал RT.

Кроме того, Сергей Нарышкин заявил, что спецслужбы США собираются с февраля проводить семинары под дипломатическим прикрытием, чтобы попытаться раскачать ситуацию в России перед президентскими выборами.