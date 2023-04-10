Мир 10 апреля 2023, 17:17 США собирались шантажировать Россию подрывами «Северных потоков», чтобы помешать СВО Херш раскрыл план США шантажировать Россию подрывами «Северных потоков» РИА «Новости»

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Американские власти намеревались шантажировать Россию взрывами на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», чтобы не допустить проведения специальной военной операции. Об этом изданию Tichys Einblick сообщил независимый журналист-расследователь Сеймур Херш.

«Их идея была в том, чтобы угрожать Владимиру Путину взрывами на газопроводах, если российские военные пересекут границу с Украиной», — рассказал он.

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По информации Херша, США выдвинули эту угрозу еще в 2021 году.

«Штаты хотели найти способы давления на Россию, чтобы удержать статус-кво на Украине. Но тактиками убеждения американская администрация владеет плохо», — добавил журналист.

В сентябре 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли взрывы. По факту случившегося в России возбудили дело об акте международного терроризма.

В феврале 2023 года Херш провел собственное расследование ЧП и установил, что за взрывами стоят США, писал RT.