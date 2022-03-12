США во время нахождения Крыма в составе Украины вынашивали планы открыть свою биолабораторию в Симферополе. Об этом постпред республики при президенте РФ, крымский вице-премьер Георгий Мурадов рассказал РИА «Новости».

Разработка биологического оружия на протяжении многих лет велась в секретных лабораториях Пентагона на территории Украины, отметил Мурадов. По его словам, крымчанам известна эта тема, поскольку США планировали открыть такую же лабораторию в Симферополе. И только воссоединение Крыма с Россией помешало реализации этих замыслов, заявил вице-премьер.

Мурадов рассказал, что сотрудники Роспотребнадзора обнаружили на территории бывшей советской противочумной станции в Симферополе пулы эктопаразитов, образцы внутренних органов грызунов и образцы сыворотки крови людей, подготовленные к отправке за рубеж.

«На этой же противочумной станции хранились документы, согласно которым в Симферополе американцы собирались открыть свою биолабораторию», — заявил постпред.

Раскрытые российскими военными сведения о деятельности биолабораторий США на Украине подтверждают выводы о том, что страна превратилась в плацдарм для потенциальной агрессии против РФ, в том числе за счет ведения скрытой биологической войны, констатировал Мурадов.