США собирается признать РФ «спонсором терроризма»
Об этом объявил сенатор от Демократической партии Роберт Менендес на своей странице в Twitter.
Далее проект должен будет поступить на рассмотрение Сената полного состава, где в него могут быть внесены некоторые изменения, пишет ТАСС.
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Инициатива предполагает, что Госдепартамент после консультаций военным ведомством составит список российских физических и юридических лиц, которые «умышленно экспортируют, передают или иным образом оказывают Сирии значительную финансовую, материальную или технологическую поддержку, которая существенно повышает способность правительства Сирии приобретать вооружения, а также получать связанную с ними информацию».
Перечень этот также будет рассматривать сенат. Находящиеся в нем лица будут включены в американские черные списки, что означает запрет на въезд, заморозку активов в США, запрет вести бизнес с этим лицом для американских граждан или компаний.
При этом законопроект допускает, что президент США может рассмотреть каждый случай отдельно и отказаться от введения санкций. Также Госдепартамент каждые 15 дней должен будет предоставлять отчет о влиянии России на Сирию, что «представляет угрозу интересам национальной безопасности США».