США собирается признать РФ «спонсором терроризма»

11 декабря в среду комитет по иностранным делам Сената Конгресса США 11 декабря утвердил законопроект, предполагающий введение некоторых ограничений для России за поддержку сирийского правительства.

Об этом объявил сенатор от Демократической партии Роберт Менендес на своей странице в Twitter.

Далее проект должен будет поступить на рассмотрение Сената полного состава, где в него могут быть внесены некоторые изменения, пишет ТАСС.

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Инициатива предполагает, что Госдепартамент после консультаций военным ведомством составит список российских физических и юридических лиц, которые «умышленно экспортируют, передают или иным образом оказывают Сирии значительную финансовую, материальную или технологическую поддержку, которая существенно повышает способность правительства Сирии приобретать вооружения, а также получать связанную с ними информацию».

Перечень этот также будет рассматривать сенат. Находящиеся в нем лица будут включены в американские черные списки, что означает запрет на въезд, заморозку активов в США, запрет вести бизнес с этим лицом для американских граждан или компаний.

При этом законопроект допускает, что президент США может рассмотреть каждый случай отдельно и отказаться от введения санкций. Также Госдепартамент каждые 15 дней должен будет предоставлять отчет о влиянии России на Сирию, что «представляет угрозу интересам национальной безопасности США».