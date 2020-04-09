США снова поставили антирекорд по числу жертв коронавируса

Коронавирус за сутки унес жизни 1965 американцев. Показатель стал новым антирекордом. Накануне из-за COVID-19 в США умерли более 1,8 тысячи человек.

Всего в стране, по данным Университета Джона Хопкинса, инфицированы 431 838 человек. Скончались 14 768 пациентов. В среду 8 апреля насчитывалось почти 13 тысяч жертв вируса.

Врачи помогли почти 23 тысячам больных. Люди выписались из больниц и вернулись к семьям.

США, по словам Дональда Трампа, не должны пересечь порог в 100 тысяч жертв. Накануне американский президент допустил, что умерших от COVID-19 будет от 100 до 200 тысяч. Он призвал страну готовиться к тяжелым неделям.

Вице-президент США Майк Пенс при этом подчеркнул, что ситуация с пандемией улучшается в крупных американских городах.

Вместе с тем вице-президент США Майк Пенс заявил об улучшении ситуации с пандемией в крупных американских городах.

Соединенные Штаты стали лидером антирейтинга по числу зараженных новым коронавирусом. Больше всего инфицированных в Нью-Йорке. По всему миру коронавирус подхватили уже более полутора миллиона человек.