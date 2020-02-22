США снова обвинили Россию в помощи кандидату в президенты. Тот попросил ее «держаться подальше»

Об этом были поставлены в известность действующий президент Дональд Трамп и конгресс США. Издание не сообщает, в какой форме Россия якобы помогает предвыборной компании Сандерса.

Сам кандидат в ответ на это призвал Россию «держаться подальше» от американских выборов. «Благодаря нашей небывалой сплоченности, благодаря нашему активному сбору средств, нашей повестке дня, которая учитывает потребности людей рабочего класса, мы являемся самой сильной кампанией, способной одержать победу над Дональдом Трампом, и это именно то, что мы будем делать», — передает РИА «Новости» комментарий политика для прессы.

«Мое послание Путину ясно: держитесь подальше от американских выборов, и как президент я позабочусь об этом», — заявил Сандерс, подчеркнув, что он категорически против вмешательства любой «иностранной державы в президентские выборы.

Ранее сообщалось, что американская разведка предупредила конгресс, что Россия «вмешивается» в президентские выборы 2020 года, чтобы способствовать переизбранию Трампа на второй срок.