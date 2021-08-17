США сняли с себя и талибов* ответственность за хаос в аэропорту Кабула

США сняли с себя ответственность за хаос в аэропорту Кабула. При этом они не винят и террористическую организацию «Талибан»*.

Представители Пентагона заявили, что в аэропорту было несколько случаев стрельбы, но талибы* к этому не причастны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявления официальных лиц Госдепа.

По данным Министерства обороны США, во время стрельбы один американский военный получил легкое ранение. Пресс-секретарь Госдепа США Джон Керби отметил, что попыток сорвать операцию по эвакуации жителей США не было.

«Восстановлением безопасности на территории аэропорта после ночных нарушений занимались американские военные», — добавил он.

В понедельник, 16 августа, тысячи жителей Афганистана приехали в аэропорт Кабула, чтобы на иностранных самолетах пересечь границу. Они это сделали из-за страха перед новой властью талибов*. Террористическая организация «Талибан»* 15 августа без боя захватила Кабул и объявила победу над бывшим правительством.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.