Мир 01 августа 2023, 19:02 США снабдят армию новым уничтожителем танков LASSO Defense News: на фоне СВО в США разработают нового уничтожителя танков LASSO U.S. Department of Defense

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На фоне СВО американская армия получит портативные дроны Low Altitude Stalking and Strike Ordnance (LASSO), которые разработали специально для уничтожения танков. Об этом сообщил портал Defense News.

Система включит в себя установку для запуска БПЛА, который будет переносить боевой снаряд. LASSO также снабдят электрооптическим и инфракрасным датчиками. Солдаты армии США могут получить новое вооружение в 2024 году.

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Эксперт по беспилотной авиации Самюэль Бендетт указал, что российские и украинские подразделения стали использовать дроны типа FPV. Однако недавно возникла потребность разработать более серьезное оружие.

«Необходимо продвинуть это развитие дальше, за пределы непосредственной линии соприкосновения, туда, где эти беспилотники могут нанести удар в тыл», — объяснил Бендетт.

ВС России начали масштабную охоту на ВСУ с помощью дронов. В режиме реального времени солдаты могут получить детальную информацию о нахождении украинских подразделений, чтобы начать массированные атаки беспилотниками-камикадзе. С таким не сталкивались даже ВС США.