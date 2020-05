США смоделировали термоядерный удар по Москве

Американские журналисты смоделировали эффект от сброса 100-мегатонной термоядерной бомбы на Москву. Моделирование показало, что это привело бы к смерти миллионов человек, причем не только в России, но и в Западной Европе.

Издание We Are The Mighty описало знаменитую термоядерную бомбу Эдварда Теллера. Журналисты отметили, что это оружие было бы в 200 раз мощнее советской «Царь-бомбы». Считалось, что бомба Теллера способна разрушить континенты и загрязнить всю Землю.

Журналисты выполнили моделирование в симуляторе NukeMap. На скриншоте видно, что 100-мегатонная термоядерная бомба поразила бы не только Москву, но и большую часть территории к северо-востоку от столицы. В частности, под удар попала бы Ярославская область.

Источник фото: We Are The Mighty

Теллер создавал бомбу с мощностью в 10 тысяч, но журналисты смогли смоделировать эффект только от 100-мегатонной бомбы и предложили представить, что было бы при более сильном заряде. Отмечается, что даже если бы бомбу сбросили «над сердцем Советского Союза», были бы отравлены территории Западной Европы и даже Соединенных Штатов.

«Теоретически такое оружие возможно. Но хотелось бы надеяться, что никто не сможет собрать команду людей, которым бы хватило ума, а также тупости, чтобы создать это оружие. В конце концов наши ядерные арсеналы достаточно большие, чтобы уничтожить мир несколько раз», — отметил автор.

Он добавил, что США отказались от бомбы Теллера в пользу оружия небольшой мощности, создаваемого другой группой ученых.