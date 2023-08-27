Мир 27 августа 2023, 22:00 США смирились с неудачами Украины — СМИ WP: США не ждут от ВСУ быстрых военных успехов, но не хотят решения конфликта РИА «Новости»

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Американские власти недовольны ходом украинского контрнаступления, поэтому не ждут от него каких-либо результатов в 2023 году. Несмотря на это руководство США не собирается искать решение для мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил обозреватель газеты Washington Post Дэвид Игнейшес.

«У Украины и тех, кто ее поддерживает, лето вызвало досаду и в чем-то разочарование. Однако большинство должностных лиц США высокого ранга, по всей видимости, вместо того, чтобы искать быстрый выход в дипломатической сфере, все более убеждены в том, что нам нужно твердо поддерживать Киев», — подчеркнул обозреватель.

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Игнейшес отметил, что американская политическая элита полагается на стратегическое терпение и считает его лучшим оружием. В США не уверены, что Украина нанесет весомый удар до конца текущего года, но готовы ждать, надеяться и оказывать помощь киевскому режиму.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил об ожидании нового пакета военной помощи для Киева. Он отметил, что ВСУ нуждаются в бронетехнике, ПВО, артиллерии, ракетах и средствах для разминирования. Власти Украины успели проинформировать об этом всех своих западных союзников, добавил он.