Попытки США давить на республики Донбасса ни к чему не приведут. Об этом РИА «Новости» заявил руководитель Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

По его словам, против республик Донбасса уже введено большое количество санкций, только потому, что они пытаются защищать свои интересы.

«США уже 60 лет пытается различными санкциями задавить Кубу и у них ничего не выходит. И об нас они точно сломают зубы», — заявил Пасечник.

Глава ЛНР добавил, что его не заботят заявления американских конгрессменов, поскольку у Луганска и без этого есть большое количество задач, которые нужно решать.

Ранее Пасечник рассказал, что Украина стягивает к Донбассу тяжелое вооружение, скрывая свои действия от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

По словам руководителя самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина, на линии соприкосновения с Украиной находятся более 120 тысяч украинских военнослужащих. Он не исключил возможности провокации на промышленных объектах в Донбассе, которые может устроить украинская сторона.