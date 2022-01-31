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    31 января 2022, 07:13

    США сломают зубы, пытаясь задавить Донбасс — глава ЛНР

    Глава ЛНР Пасечник: США точно сломают зубы о республики Донбасса

    Максим Зинкин

    Попытки США давить на республики Донбасса ни к чему не приведут. Об этом РИА «Новости» заявил руководитель Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

    США сломают зубы, пытаясь задавить Донбасс — глава ЛНР

    По его словам, против республик Донбасса уже введено большое количество санкций, только потому, что они пытаются защищать свои интересы.

    «США уже 60 лет пытается различными санкциями задавить Кубу и у них ничего не выходит. И об нас они точно сломают зубы», — заявил Пасечник.

    Глава ЛНР добавил, что его не заботят заявления американских конгрессменов, поскольку у Луганска и без этого есть большое количество задач, которые нужно решать.

    Ранее Пасечник рассказал, что Украина стягивает к Донбассу тяжелое вооружение, скрывая свои действия от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

    По словам руководителя самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина, на линии соприкосновения с Украиной находятся более 120 тысяч украинских военнослужащих. Он не исключил возможности провокации на промышленных объектах в Донбассе, которые может устроить украинская сторона.