Мир 10 июля 2023, 10:12 США следовало подготовить Украину к обороне еще в 2015 году — Дуглас Льют Экс-постпред США при НАТО Льют: Америке следовало подготовить Украину к обороне в 2015-м РИА «Новости»

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США нужно было организовать поставки вооружений Украине и подготовить ее к боевым действиям еще восемь лет назад. Такое заявление сделал бывший американский постпред при НАТО Дуглас Льют в беседе с газетой Asahi.

«Мы должны были подготовить Украину к самообороне гораздо раньше. Все вооружение, которое мы поставили Украине в 2022 году, можно было поставить в 2015 году», — заявил он.

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По его мнению, такие меры следовало бы принять после того, как Крым вошел в состав России. При этом он заметил, что эти действия все равно бы не могли предотвратить вооруженный конфликт.

Неоднократно специалисты отмечали, что действия США, вмешивавшихся в суверенные дела Украины и настраивавших ее против России, в том числе спровоцировали кризис, писал ТАСС.

Сейчас американская сторона и ее союзники продолжают снабжать киевский режим военной техникой. Страны, входящие в Североатлантический альянс, планируют объявить о создании многопрофильной структуры по поддержке Украины. Однако после согласия на отправку Украине кассетных бомб, США фактически признались в совершении военных преступлений.