США скупили почти все лекарства от COVID-19

Американский департамент здравоохранения скупил более 90% мирового запаса ремдесивира. Этот препарат ускорил лечение некритичных пациентов с коронавирусом.

Как стало известно газете The Guardian, американская компания Gilead Sciences, которая производит ремдесивир, продаст Штатам до сентября более полумиллиона курсов лечения. Это свыше 90% от всего производства.

Газета отмечает, что эксперты встревожены односторонними действиями властей США. Они боятся более серьезных последствий в случае, если американцы так же будут действовать после изобретения вакцины.

Gilead Sciences производит первое лекарство от COVID-19, которое получило официальные сертификаты в США. Сначала компания произвела 140 тысяч доз и поставила их по всему миру, но этот объем уже израсходован. Теперь, когда эффективность препарата установлена, США скупили более 90% того, что компания произведет в течение трех месяцев.

Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар объявил, что закупку сделали, чтобы любой американский пациент, которому нужен ремдесивир, мог получить его.

«Президент Трамп добился удивительного соглашения, чтобы обеспечить американцам доступ к первому разрешенному лечению против COVID-19», — отметил Азар.

США по-прежнему остается наиболее зараженной коронавирусом страной. По последней информации, там с начала эпидемии выявили более 2,6 миллиона случаев.