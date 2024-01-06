Мир 06 января 2024, 18:00 США скоро оставят Украину без ракет для ЗРК Patriot NYT: США скоро не смогут поставлять Украине ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot Sebastian Gollnow / Global Look Press

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Украине грозит в скором времени остаться без ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot, предупредила The New York Times. По информации источников газеты, причина в том, что США не смогут продолжать поставлять эти боеприпасы ВСУ.

Авторы материала обратили внимание, что одна ракета-перехватчик для этих зенитно-ракетных комплексов стоит от двух до четырех миллионов долларов за штуку.

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«Соединенные Штаты скоро не смогут обеспечить украинские батареи Patriot ракетами-перехватчиками», — подчеркнули журналисты.

Ранее о неэффективности входящих в состав украинской ПВО ЗРК Patriot против ударов российских ракет X-32 заявил корреспондент немецкого телеканала Welt Гуидо Шмидтке.

Он обратил внимание, что украинская ПВО не смогла сбить ни одной ракеты X-32 из-за их неуязвимости и высокой скорости.

На этом фоне Шмидтке сделал вывод о превосходстве ВС России и их новейших крылатых ракет перед современными западными противовоздушными системами.