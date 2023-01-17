Мир 17 января 2023, 02:29 США сконцентрировали все свои силы против России — Вучич Президент Сербии Вучич: США сосредоточили все свои силы против России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Американские власти сосредоточили все свои усилия на борьбе с Россией. Они не намерены тратить энергию на кого-либо еще, заявил в эфире телеканала TV Happy президент Сербии Александр Вучич.

«Давайте не будем наивными, они (США — прим. ред.) не на стороне Сербии. Они стараются вести себя рационально, серьезно, чтобы не тратить энергию и силы на кого-то другого, потому что они сосредоточили все свои силы против России», — отметил лидер республики.

Реклама

Ранее советник Госдепа США Дерек Шолле говорил, что руководство Сербии должно присоединиться к антироссийским санкциям, иначе страна «не сможет развиваться». По словам Вучича, ограничительные меры являются обоюдоострым мечом. Он подчеркивал, что объявит санкции против России в случае более серьезной угрозы, чем просто давление.

Реклама

Глава МИД Сербии Ивица Дачич заявлял, что республика по-прежнему не планирует вводить антироссийские санкции. При этом он отметил, что отношения Сербии и США находятся на подъеме. Вопрос объявления ограничительных мер затрагивает государственные интересы Сербии.