17 января 2023, 02:29
США сконцентрировали все свои силы против России — Вучич
Президент Сербии Вучич: США сосредоточили все свои силы против России
Американские власти сосредоточили все свои усилия на борьбе с Россией. Они не намерены тратить энергию на кого-либо еще, заявил в эфире телеканала TV Happy президент Сербии Александр Вучич.
«Давайте не будем наивными, они (США — прим. ред.) не на стороне Сербии. Они стараются вести себя рационально, серьезно, чтобы не тратить энергию и силы на кого-то другого, потому что они сосредоточили все свои силы против России», — отметил лидер республики.
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Ранее советник Госдепа США Дерек Шолле говорил, что руководство Сербии должно присоединиться к антироссийским санкциям, иначе страна «не сможет развиваться». По словам Вучича, ограничительные меры являются обоюдоострым мечом. Он подчеркивал, что объявит санкции против России в случае более серьезной угрозы, чем просто давление.
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Глава МИД Сербии Ивица Дачич заявлял, что республика по-прежнему не планирует вводить антироссийские санкции. При этом он отметил, что отношения Сербии и США находятся на подъеме. Вопрос объявления ограничительных мер затрагивает государственные интересы Сербии.
США
Россия
Александр Вучич
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