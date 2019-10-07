США «сдержат» Россию с помощью фейкньюс

«Центр конкуренции за будущее Европы между Западом и Москвой», — так американский правительственный аналитический центр RAND Corporation назвал Черноморский регион. Сейчас Россия укрепляет в нем оборону — и это очень беспокоит США.

RAND пишет, что не существует чисто военного решения проблемы безопасности в Черном море. Необходимо более заметное участие ЕС и Запада в регионе по невоенным вопросам, включая возобновление мирных переговоров и поддержку экономических проектов, региональной инфраструктуры и интеграционных инициатив.

«Любая западная стратегия должна сначала быть более эффективной в противодействии российским информационным операциям, пагубному влиянию и гибридным угрозам», — отмечается в документе.

Вероятно, Вашингтон прислушается и выполнит рекомендации. В первую очередь на информационном фронте. Дело в том, что этот доклад не пустой звук для американского правительства, заявил «360» политолог из США Эндрю Корыбко. RAND оказывает большое влияние на политику Штатов.

«Скорее всего, первым шагом станет усиление информационной войны. И этот шаг затем приведет к предлагаемым многосторонним военным мерам», — продолжает эксперт.

Антироссийскую информационную войну и фейкньюс нацелят на страны Черноморского региона, особенно на Болгарию, потому что США стремятся вбить клин между Россией и ее балканским партнером Эндрю Корыбко американский политолог.

Это связано с тем, что Болгария играет одну из ключевых ролей в подключении Турецкого потока к Европе. Это международный проект газопровода из России по дну Черного моря в европейскую часть Турции. Он значительно повысит надежность газоснабжения в Южной и Юго-Восточной Европе.

Несмотря на то, что с американской точки зрения стратегия вполне разумная, Россия может затруднить ее осуществление. По словам политолога, Москве нужно предупредить регион о стремлениях США и об их намерениях достичь своей цели в информационной войне.