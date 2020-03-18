США сделали Россию ответственной в гибели турецких военных в Идлибе

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон поддерживает Турцию и считает Россию виновной в гибели турецких военных в сирийском Идлибе. По его словам, Штаты делают все для прекращения огня в Сирии.

«Мы считаем, что Россия убила десятки турецких военнослужащих в ходе проводимой в Сирии военной операции. Мы поддерживаем Турцию как нашего союзника по НАТO», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства. Его процитировало агентство Reuters.

Агентство отметило, что до этого США не делали обвинительных заявлений в адрес России по ситуации с гибелью турков в Сирии. В Минобороны России и в МИД РФ слова Помпео пока не прокомментировали.

В конце февраля стало известно о гибели более 30 турецких военных в Сирии. Они попали под обстрел прогосударственных сил САР. После этого появились сообщения, что Россия помогала войскам Башара Асада атаковать военнослужащих Турции. Из-за этого в Стамбуле прошли антироссийские митинги.

Ранее террористы пообещали по 25 тысяч долларов за убийство российских журналистов Евгения Поддубного и Олега Блохина. Они находятся в Сирии и освещают там военный конфликт.