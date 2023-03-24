Мир 24 марта 2023, 02:57 США сделали из права на свободу слова пародию — посольство России Посольство: США сделали из права на свободу слова пародию, усложнив работу СМИ России flickr

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Американские власти превратили первую поправку Конституции страны в пародию, усложнив работу российским СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь посольства России в Вашингтоне Игорь Гиленко. Его слова привели в Telegram-канале дипмиссии.

Пресс-секретарь рассказал, что на днях Пентагон просил увеличить свое финансирование для борьбы с российскими СМИ Russia Today и радио Sputnik. Гиленко добавил, что западная «независимая и свободная» журналистика больше не в состоянии функционировать и конкурировать без денежного спонсирования.

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«Аудитория наших медиа, объективно освещающих события на мировой арене, постоянно растет. У местной же фабрики фейков налицо кризис жанра — утеряны все нормы приличия и профессиональной этики. Создав многочисленные сложности для российских СМИ на территории Соединенных Штатов, администрация сделала из первой поправки к Конституции США пародию», — отметил он.

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Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор рассказал, что Соединенные Штаты давно планировали прямой конфликт Украины с Россией. Полковник добавил, что если бы ВСУ начали активное наступление на районы ЛНР и ДНР, то прямое столкновение было бы неизбежным.