США сделали исключения из запрета на вывоз наличных долларов в РФ

Разовые случаи вывоза личных сбережений с некоммерческими целями не попадут под запрет на поставки наличных долларов из США в Россию. Об этом сообщили в министерстве финансов США.

«Все транзакции… которые носят бытовой и разовый характер и необходимы для некоммерческого перевода личных средств, номинированных в долларах США, из США или от американского лица вне зависимости от местонахождения частному лицу, находящемуся в Российской Федерации; или американскому частному лицу, находящемуся в Российской Федерации, разрешены», — говорится в выпущенной министерством финансов генеральной лицензии.

В пятницу, 11 марта, президент США Джо Байден в рамках нового пакета санкций в отношении России из-за событий а Украине ввел запрет на вывоз в Россию наличных долларов из США.

Также Байден заявил о готовности США к новой мировой войне, если РФ начнет угрожать НАТО.

В то же время, Центробанк РФ временно запретил российским банкам взимать комиссию с физических лиц при выдаче долларов США со вкладов или счетов в иностранной валюте, вне зависимости от валюты счета или вклада. Такое ограничение продлится до 9 сентября 2022 года.