США сделали исключения из санкций против России

Власти США в рамках исключения из введенных в отношении РФ санкций разрешили своим гражданам совершать сделки, необходимые для деятельности дипломатических или консульских представительств третьих стран, расположенных в России. Об этом сообщили в американском Минфине.

Также ведомство разрешило представителям СМИ США проводить денежные сделки в Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках. Эти операции позволены «в той мере, которая необходима для осуществления журналистской работы в регионах».

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден объявил о полных блокирующих санкциях против руководителей российских банков, находящихся под санкциями, а также для депутатов Госдумы, поддержавших законопроект о признании Донецкой и Луганской народных республик.

Санкции в отношении России расширила и Великобритания. В список попали еще 59 физических лиц и ряд кредитных организаций, включая Газпромбанк, Россельхозбанк и Альфа-Банк.