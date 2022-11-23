Мир 23 ноября 2022, 06:27 США сделали исключения из нефтяных антироссийских санкций для некоторых стран Европы Минфин США разрешил некоторым странам Евросоюза финоперации на поставку российской нефти РИА «Новости»

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Болгария, Хорватия и не имеющие выхода к морю страны Евросоюза смогут без последствий проводить транзакции, связанные с поставкой российской нефти. Минфин США опубликовал генеральную лицензию, которой вывел их из-под действия санкций.

Управление по контролю за иностранными активами разъяснило, как действуют санкции на поставку сырой нефти из России, и сделало послабления для отдельных импортеров. Например, разрешило все финансовые операции, связанные с импортом сырой нефти в Болгарию, Хорватию или государства-члены Евросоюза без выхода к морю.

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Кроме того, Минфин США вывел из-под эмбарго значительно переработанную за пределами России нефть и разрешил выдавать лицензии на ее покупку по ценам выше установленных в отдельных «вынужденных» случаях.

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Ограничение также не распространятся на случаи ЧП на судах или угрозы экологии. Выгружать российскую нефть, не соблюдая ограничений, разрешили, если экипажу грозит опасность, кораблю требуется срочный ремонт и безопасная стоянка в доке.

Некоторые страны Европы настаивают на введении девятого пакета санкций против России. Они предложили Евросоюзу расширить список физлиц, включить в него больше чиновников и журналистов.