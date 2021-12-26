Депутат Госдумы Мария Бутина заявила, что США вводимыми санкциями сделали хуже себе, а не России. В беседе с Life она высказалась в поддержку слов российского лидера Владимира Путина о том, что все вводимые Западом санкции и ограничения служат сдерживанию России.

«Те санкции, которые планомерно вводили США, были ориентированы на то, чтобы Россию ослабить. И что же? Хотели сделать хуже, а получилось наоборот. Поэтому в очередной раз наш президент на пресс-конференции отметил, что мы активно работаем над парадигмой импортозамещения и успешно с ней справляемся», — сказала Бутина.

Ведущая концепция внешней политики США, как отметила Бутина, говорит о том, что усиление одной страны гарантирует ослабление другой.

Депутат добавила, что государство придерживается своего суверенитета и территориальной целостности. Это, как заключила Бутина, базис существования страны.

США и страны Запада должны предотвратить «вымогательские требования» России касательно гарантий безопасности в Европе и заставить ее пойти уступки, считает экс-спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер. Для этого, по его мнению, нужно незамедлительно ввести новые антироссийские санкции.