Мир 02 февраля 2023, 08:35 США с самого начала не собирались дружить с Россией Архивы США показали, что американские власти не стремились видеть в РФ союзника РИА «Новости»

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Рассекреченные США документы продемонстрировали, что американские власти изначально не стремились видеть в России союзника. Об этом свидетельствуют опубликованные архивы переговоров с Россией, сообщило РИА «Новости»

«Тут нигде не сказано, что мы больше не противники и движемся к тому, чтобы стать союзниками», — заявил президент России Борис Ельцин в 1992 году, касаясь проекта совместного заявления по итогам переговоров с президентом США Джорджем Бушем-старшим.

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Ельцин обратил внимание на необходимость подчеркнуть, что страны движутся от стадии противоборства к союзничеству, и это уже новое качество.

Но Буш настоял на своем, отметив, что в совместном заявлении использовали переходные выражения, чтобы не делать вид, что все проблемы США и России решили.

На встрече с Бушем-старшим Ельцин также назвал Украину «главным дестабилизирующим фактором».