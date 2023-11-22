Мир 22 ноября 2023, 16:09 США с помощью Украины захотели добиться геополитических целей в Черном море RS: США хотят использовать Украину для достижения своих задач в Черном море РИА «Новости»

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Госдепартамент США захотел через Украину добиться своих геополитических целей в Черном море. Об этом сообщило издание Responsible Statecraft.

Для властей Соединенных Штатов вооруженный конфликт на Украине представляет хорошую возможность добиться своих геополитических целей в Черном море, богатом месторождениями углеводородов, указали авторы материала. Кроме того, оно связывает Россию с Восточной Европой и Ближним Востоком.

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На протяжении десятилетий США пытаются использовать любые геополитические возможности в этом регионе, подчеркнуло издание. В статье напомнили о выступлении представитель Госдепа Джеймса О’Брайена в сенатском комитете, когда он назвал вооруженный конфликт на Украине «очень хорошей сделкой» для Штатов.

По словам О’Брайена, украинцы несут основные издержки, ведя почти все боевые действия самостоятельно. Помимо этого, по его мнению, происходящее — хорошая возможность для США добиться важных геополитических целей. Их он назвал «невероятно захватывающими».

Сенаторы поддержали эту точку зрения, согласившись, что Черное море представляет регион огромной геополитической значимости, заключило издание.