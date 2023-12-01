Мир 01 декабря 2023, 23:48 США с начала конфликта поставили Израилю десятки тысяч противобункерных бомб и снарядов WSJ: США поставили Израилю 15 тысяч противобункерных бомб и 57 тысяч снарядов Unsplash

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США с начала конфликта на Ближнем Востоке поставили Израилю противобункерные бомбы, а также десятки тысяч других видов вооружений и артиллерийских снарядов. Об этом написала американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.

«США предоставили Израилю… противобункерные бомбы, а также десятки тысяч других видов вооружений и артиллерийских снарядов, чтобы помочь вытеснить ХАМАС из Газы. <…> Поставки начались вскоре после нападения 7 октября», — сообщили в издании.

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По данным источников газеты, поставки включают около 15 тысяч противобункерных бомб и 57 тысяч артиллерийских снарядов. В том числе американцы передали израильтянам 100 больших противобункерных бомб BLU-109. Ранее США не сообщали точные цифры отправленного в Израиль оружия.

Журналисты американской газеты The New York Times заявили, что Израиль не просто знал о готовящейся в октябре атаке бойцов ХАМАС на южные регионы, а располагал довольно точными данными об этом еще примерно год назад. План нападения назывался «Стена Иерихона».