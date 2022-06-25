США с четырьмя партнерами создали тихоокеанский альянс

США, Великобритания, Япония, Австралия и Новая Зеландия запустили неофициальный механизм по тихоокеанскому партнерству. Совместное заявление стран об этом опубликовал Белый дом.

Согласно документу, пять стран считают, что этот механизм нужен для более эффективной и действенной поддержки тихоокеанских приоритетов — Partners in the Blue Pacific (PBP).

Партнерство будет концентрировать усилия на поддержке тихоокеанского регионализма, а также будет работать над расширением сотрудничества между странами Тихоокеанского региона и другими государствами.

«Мы едины в решимости поддерживать регион <…> в соответствии с принципами суверенитета, прозрачности, подотчетности и под руководством и лидерством тихоокеанских государств», — говорится в заявлении участников нового альянса.