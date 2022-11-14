Эксклюзив 14 ноября 2022, 14:24 США с Британией превратили украинцев из народа в банду убийц Политолог Марков: Запад создал на Украине «режим убийц и негодяев» freepik

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Запад преуспел в одном из своих экспериментов на Украине — многие жители страны превращены в убийц, науськанных на русских. Об этом Telegram-каналу «360» рассказал политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков.

«На Украине создан искусственный тоталитарный режим. Режим убийц и негодяев. Он создан не народом, а военными политтехнологами США и Британии. Его цель — убивать русских на Украине и в России, геноцид. Они захлебываются в этой пропаганде геноцида», — сказал он.

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По словам Маркова, жителей Украины выдрессировали в участников тоталитарной террористической секты.

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«Часть из них уже искренне стали убийцами, часть — нет. Но идет искусственное формирование банды убийц. И против этой банды Россия проводит спецоперацию», — объяснил политолог.

Ранее помилованная Россией украинская нацистка Ольга Лакунова выступила на украинском телевидении, и заявила, что «русские, включая маленьких детей, не имеют права на жизнь». Боевик теробороны Украины вернули на родину благодаря обмену пленными.