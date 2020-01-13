США: Россия обходит Америку в модернизации ядерного оружия

Эми Вулф, автор доклада «Российское ядерное оружие: доктрина, силы и модернизация», написал, что сейчас Российская Федерация модернизирует большую часть компонентов ядерной триады. Таких, как ракетные комплексы «Сармат» и «Авангард», атомные подкладки проекта «Борей» и стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС.

Некоторые специалисты полагают, что данная ситуация напоминает гонку вооружений. Мнения аналитиков разделились: кто-то винит во всем Москву, другие — Вашингтон.

Виктор Литовкин, полковник в отставке, рассказал RT, что Россия занимается усовершенствованием ядерного оружия из-за истечения срока его нахождения на боевом дежурстве.

«Мы модернизируем свое стратегическое ядерное вооружение из-за того, что заканчивается гарантийный срок его нахождения на боевом дежурстве и нам надо просто менять те ракеты, которые у нас есть, на новые — естественно, на ракеты с новыми характеристиками, повышенными, улучшенными, способными преодолевать любую систему ПРО. Но при этом мы не выходим за рамки наших договоров, в том числе СНВ-III», — уточнил Литовкин.