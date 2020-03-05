США, Россия и Британия рассекретят документы о нераспространении ядерного оружия

Тысячи страниц документов по переговорам вокруг Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) будут рассекречены. Это собираются сделать три страны: США, Россия и Великобритания, рассказал заместитель госсекретаря США по вопросам нераспространения Кристофер Форд.

По словам Форда, три страны проведут мероприятие в Нью-Йорке в связи с юбилеем ДНЯО, пишет РИА «Новости». Со дня вступления в силу этого договора 5 марта исполнилось 50 лет.

Запланирована публикация «ряда документов, которые ранее были засекречены». Форд рассказал журналистам, что это поможет пролить свет на то, как велись переговоры по этому документу, покажет различия в позициях между сторонами, в частности, по вопросам разоружения. Он также добавил, что некоторых из разногласий больше нет.

По словам Форда, американская сторона рассекретит «тысячи страниц».

ДНЯО действует с 1970 года. Это многосторонний договор, который направлен на ограничение распространения ядерного оружия.

Из договора следует, что те государства, у которых нет ядерного оружия, обязались не приобретать его. Страны, которые обладают ядерными силами, обязаны проводить разоружение. Все государства при этом имеют право получить доступ к ядерным технологиям при определенных гарантиях и в мирных целях.

Каждые пять лет ООН проводит обзор ДНЯО. Следующая обзорная конференция должна состояться весной 2020 года. Участниками Договора является 191 государство.