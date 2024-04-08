Мир 08 апреля 2024, 06:20 США резко сократили поставки оборудования для микрочипов стране-конкуренту США сократили поставки оборудования в Китай из-за «микрочиповой войны» Unsplash

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В 2024 году США до минимальных значений сократили экспорт оборудования для производства микрочипов в Китай из-за конкуренции с местными производителями. Об этом сообщило РИА «Новости».

Американское оборудование для создания микрочипов и комплектующих начали продавать в Китай с 2006 года, и к июлю 2021 года поставки достигли рекордных объемов — 777 миллионов долларов. Крупный обвал произошел в феврале 2024 года, когда по сравнению с предыдущим месяцем экспорт сократился в 2,3 раза, до 226 миллионов долларов.

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Ограничения на поставку в Китай полупроводников, используемых в области искусственного интеллекта, ввели в 2022 году. В свою очередь КНР запретила национальным операторам критической инфраструктуры закупать продукцию Micron Technology. Британское издание Verdict заявляло, что в «микрочиповой войне» с США лидировали китайские производители.