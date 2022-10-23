Мир 23 октября 2022, 18:30 США резко ответили Украине о возможностях поставок HIMARS — СМИ The New Yorker: Пентагон резко ответил Украине о поставках ракет HIMARS flickr

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Соединенные Штаты сразу предупреждали Украину, что не смогут поставить туда много ракет РСЗО HIMARS. Об этом написала газета The New Yorker, сославшись на источник в Пентагоне.

По его данным, каждая пусковая установка стоит примерно семь миллионов долларов. Украина же, «по некоторым расчетам», тратит до пяти тысяч ракет ежемесячно. При этом их производитель выпускает в год всего девять тысяч единиц.

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«Мы сразу сказали: „Вы не получите много таких систем. <…> Просто их нет в неограниченном количестве на планете Земля“, — отметил представитель ведомства.

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Газета отметила, что американская система HIMARS несколько месяцев была в верхней части «виш-листа» Украины. Это вооружение позволяет приводить в действие тактику «стреляй и убегай». HIMARS устанавливается на стандартный грузовик и является эквивалентом «точечного воздушного удара, наносимого из кузова». Система может поражать склады боеприпасов, логистические узлы, радиолокационные объекты на довольно большом расстоянии.