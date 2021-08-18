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    18 августа 2021, 20:09

    США решили засекретить информацию об истребителях F-35

    Дарья Морозова

    США внезапно решили засекретить от партнеров информацию об истребителях пятого поколения F-35 Lightning II. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Американские самолеты используют такие страны, как Великобритания, Нидерланды, Норвегия, Бельгия, Республика Корея и другие. Уточняется, что из-за решения Штатов они лишаются доступа к документации об обслуживании самолетов.

    Также есть предположения, что американские и британские F-35 имеют больше возможности, чем тем же самолеты у других стран.