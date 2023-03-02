Мир 02 марта 2023, 02:10 США решили заручиться поддержкой союзников при введении санкций против Китая Reuters: США ищут поддержки союзников из G7 при введении санкций против Китая РИА «Новости»

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США ищут возможность заручиться поддержкой союзников в случае возможного введения санкций против Китая. Это может произойти при оказании Пекином военной помощи Москве, написало агентство Reuters.

По информации журналистов, такие консультации находятся на «предварительной» стадии. Особенно Белый дом заинтересован в поддержке G7 для координации действий при введении ограничений против Китая.

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Инициатива Вашингтона не привела пока к большому согласию по каким-то конкретным мерам, отметило агентство со ссылкой на неназванных собеседников. Источники издания не уточнили, о каких санкциях против Китая может идти речь.

О возможном введении санкций китайские власти предупреждал глава Госдепа США Энтони Блинкен. Ограничения на Пекин могут наложить в случае поставок оружия в Москве.

Глава внешнеполитического ведомства пригрозил, что США сделают все, чтобы наказать китайские фирмы, которые согласятся на сотрудничество и поддержат Россию в украинском конфликте.