США решили захватить Калининград и обменять на Крым — военный эксперт
Собеседник обратил внимание на заявления некоторых западных военных. Они ранее говорили о плане США, который включал обмен Крыма на Калининград. Теперь же речь идет о глобальном ядерном конфликте.
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Кнутов напомнил о недавнем моделировании всеобщей ядерной войны Принстонским университетом. Сотрудники учреждения предполагали, что развитие этого события начнется именно с Калининграда. Поэтому сегодняшние слова американского генерала насторожили эксперта.
Кнутов призвал «поднимать всю общественность». В противном случае стоит готовиться к необратимым последствиям.
«Европа в первую очередь перестанет существовать. Она должна быть заинтересована и поддержать наши планы по разоружению и сохранению тех договоров, которые ограничивают вероятность начала Третьей мировой войны», — рассказал Кнутов.
По его мнению, при атаке Калининграда США все равно проиграют, так как Россия хорошо подготовлена.