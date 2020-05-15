Таким образом, он отреагировал на заявление Белого дома по случаю 75-летия Победы над Германией. Тогда представители США написали в Twitter, что победу над нацистами одержали Америка и Великобритания, а СССР при этом не упомянули. Кроме того, до этого Пентагон обнародовал презентацию, в которой высадку в Нормандии сделали ключевым эпизодом Второй мировой войны, а про вклад Советского Союза не сказали.

По мнению Вассермана, подобные заявления — самое настоящее издевательство. Именно СССР уничтожил не менее трех четвертей всех вооруженных сил Германии вместе со всеми ее союзниками в Европе. В Великой Отечественной войне погибли 27 миллионов советских солдат.

Администраторы соцсетей заблокировали многочисленные комментарии и фотографии, обличающие ложь США и напоминающие о достижениях Красной Армии, отметило РИА ФАН.

«Так что без иллюзий: попыток вычеркнуть нас из истории — а значит, из современности — на наш век хватит», — добавил Вассерман.