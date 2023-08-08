Мир 08 августа 2023, 04:48 США решили вопросы России по зерновой сделке — Блинкен Госсекретарь Блинкен: США разрешили вопросы России об условиях зерновой сделки РИА «Новости»

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Соединенные Штаты разрешили вопросы России по условиям зерновой сделки, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. ООН отправила предложение в Москву, но не получила ответа, отметил американский политик в интервью французскому радио, текст которого распространил Госдеп.

«Что касается конкретных указаний на потенциальные проблемы такие, как банки, перевозка и так далее, мы сделали все, чтобы убедиться, что эти вопросы разрешены», — сказано в материале.

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Блинкен заявил, что объяснял американским банкам, что Госдеп поддерживает экспорт российского зерна. Не нужно бояться санкций, зерно, перевозка и страхование выведены из-под рестрикций. Госсекретарь заявил, что на повестке дня предложение ООН к России, на которое Москва так и не ответила.

Ранее 5 августа Госдеп потребовал от Москвы внести ясность, какие условия необходимо выполнить для возобновления зерновой сделки. Вашингтон выразил готовность оказать помощь с любым из этих вопросов.