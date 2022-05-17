США решили увеличить число своих дипломатов на Кубе

В настоящее время США работают над расширением своего дипломатического присутствия на Кубе. Об этом заявил в ходе телефонного брифинга высокопоставленный представитель американской администрации. Его слова привело РИА «Новости».

«Мы работаем над увеличением штата и укреплением безопасности в посольстве в Гаване», — сообщил чиновник.

Он добавил, что работа ведется в рамках соответствующего поручения президента страны.

Отношения между США и Кубой начали теплеть в годы президентства Барака Обамы. Тогда США восстановили дипломатические отношения с островным государством, возобновился торговый и культурный обмен, американцам стало разрешено ездить на Кубу. В 2015 году Вашингтон исключил Кубу из списка стран-пособников терроризма, в 2016 году Барак Обама совершил визит в Гавану.

С приходом к власти республиканца Дональда Трампа «оттепель» завершилась. Он вновь ввел ограничения на торговые и дипломатические отношения между странами, отозвал значительную часть дипломатов, а в 2021 году снова внес Кубу в список стран-пособников терроризма.

В мае текущего года посольство США в Гаване сообщило о возобновлении обработки заявок на выдачу иммиграционных виз гражданам Кубы.