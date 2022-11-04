США решили «укрепить потенциал партнеров» для борьбы со «злонамеренным влиянием» России | 360°

Мир 04 ноября 2022, 07:59 США решили «укрепить потенциал партнеров» для борьбы со «злонамеренным влиянием» России RT: США решили хотят выделить 3 миллиона на борьбу с «химическими агентами» России Unsplash

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Соединенные Штаты решили выделить более трех миллионов долларов на «выстраивание партнерского потенциала для борьбы со злонамеренным влиянием России». Среди прочего речь идет о реагировании партнеров США на деятельность России, связанную с использованием химических и биологических агентов, сообщили в RT.

В гранте утверждается, будто Россия «печально известна применением химических, биологических и радиологических (ХБР) агентов против своих противников».

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Для противодействия России США решили запустить новую программу сотрудничества с заинтересованными сторонами.

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«Управление совместного сокращения угроз при бюро по международной безопасности и нераспространению Госдепартамента США будет выстраивать потенциал правительств стран-партнеров для выявления случаев использования Россией… ХБР-веществ и реагирования на них», — говорится в тексте.

В документе странами — партнерами США названы Азербайджан, Грузия, Казахстан, Латвия, Молдавия, Словакия, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Украина и Чехия.

Объявленный бюджет задумки — 3,1 миллиона долларов, размер одного гранта — 50-200 тысяч долларов.

Американский сайт Business Insider перечислил влиятельных сторонников России на Западе. Среди них — экс-премьер Италии Сильиво Берлускони, ведущий Fox News Такер Карлсон, предприниматель Илон Маск, экс-президент США Дональд Трамп, бывший канцлер Германии Герхард Шредер.