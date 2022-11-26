Мир 26 ноября 2022, 22:06 США решили снять эмбарго на поставки нефти из Венесуэлы Минфин США снял эмбарго на нефть из Венесуэлы РИА «Новости»

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Соединенные Штаты решили ослабить нефтяные санкции в отношении Венесуэлы. Мера стала ответом на достижение договоренностей между властями и оппозицией страны, сообщил Минфин США.

В течении шести месяцев американская компания Chevron будет добывать нефть и производить нефтепродукты в Венесуэле, а также поставлять их на американский рынок. США оставили за собой право на дальнейшее ослабление или, наоборот, ужесточение санкций против Венесуэлы.

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Представители властей и оппозиции Венесуэлы приняли решение возобновить переговоры в Мексике, чтобы достичь гуманитарного соглашения, затрагивающего разные сферы, в том числе образования и здравоохранения.

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Минфин США ранее разрешил некоторым странам Евросоюза проводить финансовые операции на поставку российской нефти. Речь идет о Болгарии, Хорватии и не имеющих выхода к морю странах Евросоюза. Американское ведомство вывело из-под эмбарго переработанное за пределами России сырье и разрешило выдавать лицензии на ее покупку.